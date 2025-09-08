きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ドル円は１４７円台に下落している。先週の弱い米雇用統計を受けたドル安が続いている。市場はＦＲＢの９月ＦＯＭＣを前に、今週の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に注目。ＦＯＭＣ前の最後の主要指標となる。 予想では総合指数の前月比が７月の０．２％から０．４％に加速し、前年比は２．７％から２．９％に上昇すると見込まれている。コア指数の前年比は３．１％と７月と変わらずの