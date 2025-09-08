「高松宮記念特別競走・Ｇ１」（８日、住之江）初日注目の１２Ｒ、Ｗドリーム第１弾「高松宮特選」は２号艇の馬場貴也（４１）＝滋賀・９３期・Ａ１＝が２コース差しで勝利。人気を集めたインの松井繁（大阪）は２着に敗れた。３着には峰竜太（佐賀）が続き、３連単は２３７０円（８番人気）の決着となった。馬場は伸び型の３６号機から良質な舟足を引き出し、「ペラで上積みできて悪くない。スムーズさが出てきた」と調整順