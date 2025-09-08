マンチェスター・ユナイテッドのGKアンドレ・オナナがトルコのトラブゾンスポルにレンタル移籍することで合意に達したようだ。英『スカイスポーツ』が伝えている。23-24シーズンにインテルからマンチェスター・Uに加入したオナナ。2シーズンに渡ってゴールマウスを託されているがパフォーマンスは不安定で、幾度となく批判の的とされてきた。補強の必要性も叫ばれる中、クラブは今夏、アントワープからGKセンネ・ラメンスを獲