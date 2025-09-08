【北京共同】中国の習近平国家主席は8日に開かれたBRICSのオンライン会議に出席し、トランプ米政権を念頭に「ある国が関税戦争で国際貿易のルールを損ねている」と述べ、多国間主義の重要性を訴えた。中国外務省が発表した。