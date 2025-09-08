高橋徳美氏参政党は８日、次期衆院選の公認候補予定者を発表した。神奈川は４人で、１区には新人で元横浜市議の高橋徳美氏を選任した。高橋氏は元自民党横浜市議で、離党して８月の同市長選に出馬、落選していた。県内の公認候補予定者は次の通り。（敬称略）▽１４区先沖仁志（新）▽１８区鈴木敦（現、衆院比例南関東）▽１９区室井一真（新）