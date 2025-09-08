◆パ・リーグロッテ４―２オリックス（８日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスはロッテに逆転負けし、８連戦の７試合目にして３勝４敗で勝ち越しなしが確定した。この日は、右太もも裏のけがから復帰した森が昇格後即「６番・ＤＨ」で先発した。左足首のけがから復帰した西川と同時にスタメンに名を連ねるのは、７月１日の西武戦（那覇）以来。だが、森は４打数無安打に終わり、打線全体でも２得点のみとなった。岸田監