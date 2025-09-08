◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本１０―０南アフリカ＝５回コールド＝（８日・沖縄セルラー那覇）南アフリカと対戦した日本が１０―０で５回コールド勝ちし、開幕４連勝でスーパーラウンド進出を決めた。３―０で迎えた３回、１死一塁で今岡拓夢一塁手（神村学園）が今大会チーム初となる２ラン本塁打を放った。「いい角度で上がってくれたので、いった