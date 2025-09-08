日本独自のイマーシブシアターカンパニー・daisydoze（デイジードーズ）が、新作公演『猫町』を、2025年9月20日（土）〜 10月5日（日）の期間、ムーンアートナイト下北沢2025にて上演。観客がイヤホンをつけて夜の下北沢を歩いてゆく、音声体験とダンスパフォーマンスを組み合わせた魅惑的な内容となっています。イマーシブシアターとは、観客が固定された座席に座って鑑賞する従来の舞台鑑賞ではなく、観客自ら会場内を動き、目の