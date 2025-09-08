記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京9月8日】中国外交部は8日、日本の石平（せき・へい）参院議員に対し、反外国制裁法に基づく制裁を科すと発表した。外交部の林剣（りん・けん）報道官は同日の記者会見で、中国の制裁措置は石平のような人物に対する強力な懲戒と厳しい警告だと表明。祖国を裏切って私利を図ろうとしても、結局は自ら報いを受けることになると強調した。林氏は次のよう