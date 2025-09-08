◇都市対抗野球最終日（2025年9月8日東京D）王子（春日井市）が2―1で三菱自動車岡崎（岡崎市）で下して、21年ぶり2度目の優勝を飾った。最優秀選手賞に相当する橋戸賞には王子の九谷瑠投手（25）が選出され、小野賞には湯浅貴博監督（52）が選ばれた。そんな中、見事に首位打者賞を獲得したのはヤマハの相羽寛太遊撃手。4試合で15打数7安打、打率.467をマークした。相羽は「春先から調子が良くて夏につなげられた。都市