バレーボール女子の世界選手権（７日閉幕、タイ）で、日本は２０１０年大会以来４大会ぶりに４強入りを果たした。３位決定戦でブラジルに敗れて４位となり、１５年ぶりの銅メダルは逃したが、日本女子復活を印象づける大会となった。中心は名実ともにエースとなった主将の石川真佑（ノバラ）だ。７試合で大会出場選手中３位の１４１得点をマーク。１次リーグで敗退した昨年のパリ五輪後に引退した古賀紗理那さんの後を継ぎ、主