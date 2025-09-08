俳優・山田裕貴（３４）が８日、日本テレビ「しゃべくり００７」に出演。俳優養成所時代の恩師の登場に号泣した。山田の父で、プロ野球中日、広島で活躍した山田和利さんは８月１６日に４年間のがん闘病を伏せたまま、亡くなった。山田は８月２６日に父の死を公表しており、収録はそれ以前に行われたようだ。番組では、山田の両親からの手紙を、上田晋也が代読した。父・和利さんは「一つ一つ階段を上がり、着々と自分の居