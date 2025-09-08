バレーボール女子元日本代表の大友愛さん（４３）が８日、自身のインスタグラムを更新。８月に父が他界したことを報告した。「少し前ですが、父が他界しました。後の報告になってしまったこと申し訳なく思います」と書き出し、「私の試合にはほとんど駆けつけてくれた父いつも心配してがんばれ！と私を信じ背中を押してくれた父孫たちの試合もっともっと一緒に応援いきたかった！これからは１番近くでずっと見守っていてね