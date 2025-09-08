一般的にストレッチというと、足や腕を伸ばして静止するストレッチを思い浮かべる人は多いと思います。しかし、それ以外にもさまざまなストレッチの方法があります。では、運動の前後にはどのようなストレッチを取り入れたらよいのでしょうか。運動前後に行われる主なストレッチとしては、動的ストレッチ（ダイナミックストレッチ）と静的ストレッチ（スタティックストレッチ）の2種類があります。動的ストレッチは、関節周囲筋の