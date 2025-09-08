日向坂46の15枚目シングル「お願いバッハ！」（17日発売）に収録される五期生楽曲「空飛ぶ車」のミュージックビデオが8日、グループの公式YouTubeチャンネルで公開された。センターは松尾桜（20）。明るい洋館の中でクラシカルな衣装を纏った五期生が、一人一人の歌声が際立つミドルテンポの楽曲に合わせてパフォーマンスを披露している。今年3月に加入した五期生は、同シングルに収録される特典映像の個人PVの予告編も公開されて