メッツのフアン・ソト外野手（２６）が新天地で大きな進化を見せている。ヤンキースからＦＡとなった昨オフにＭＬＢ史上最高となる１５年総額７億６５００万ドル（約１１４７億円＝契約時）でメッツに加入。開幕当初はなかなか調子が上がらず、バッシングも浴びたが、やはり実力は本物だ。７日（日本時間８日）終了時で打率２割６分２厘ながら、３８本塁打は大谷（ドジャース＝４８発）に次ぐナ・リーグ３位。９３打点も同３位