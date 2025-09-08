ある日突然、夫から「脱サラして農家になりたい」と告げられた、ろん(@pprncyn)さん。夫は元カノと不倫していました。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『脱サラしたいと言った夫と離婚するまでの話』第30話をごらんください。 夫とは離婚することに…。新居も決まり、公正証書もギリギリまで修正を重ねていたようです。引っ越し当日…家族生活最後の日を迎えますが…。 ©pprncyn ©ppr