俳優の小栗旬さん（42）と畑芽育さん（23）がイメージキャラクターを務める洗口液の新CMが公開。リニューアルしたいことや最近思わず笑ってしまった出来事を明かしました。普段のルーティーンについて聞かれた小栗さんは「何もないですねぇ」と回答。しかし、「この一年ちょっとですかね、蜂蜜をとるようにはしていて。それが別にルーティーンっていう訳じゃないんですけど、一日の中の決まり事みたいな」と、明かしました。また、