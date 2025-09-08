今回の投稿者さんは、義両親と疎遠にしているとのこと。理由は投稿者さんが義両親からいろいろと理不尽な扱いを受け、我慢ができなくなったからだそう。かれこれ5年ほど会っていないと言います。今年、投稿者さんの長男の就職先が決まり、配属先によっては家を出る予定だそう。旦那さんから、就職祝いもかねて、投稿者さん家族と両家の実家との食事会を提案されたそうです。『私の両親と疎遠中の義両親を呼んでの食事会、受け入れ