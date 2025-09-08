静岡県牧之原市などで発生した竜巻について、防災・危機管理アドバイザーの山村武彦所長に話しを伺いました。 【写真を見る】「車からはすぐに降りて頑丈な建物の中に行く」竜巻から命を守るには...防災の専門家に聞く避難のポイント ＜LIVEしずおか 滝澤悠希キャスター＞ 竜巻非常に発生が予想しにくい現象ではあるんですが、予兆があるんですよね。 ＜防災・危機管理アドバイザー 山村武彦所長＞ 雷鳴