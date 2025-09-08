静岡県警の本部長に就任した久田誠警視監が記者会見を行い、特殊詐欺事件の対応や地震・噴火への備えなどに力を入れると抱負を語りました。 【動画】「災害への備え避けて通れぬ」静岡県警の久田誠新本部長が就任会見 特殊詐欺対策にも意欲=静岡県警 2025年9月8日、静岡県警の本部長に就任したのは久田誠警視監です。久田本部長は長崎県生まれの56歳で、これまでに秋田県警本部長、大阪府警警務部長、警視庁総務部長などを歴任し