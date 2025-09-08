2025年9月5日に被害が相次いだ静岡県伊東市では9月8日、気象庁の職員が現地に入り、被害状況を確認しました。 【写真を見る】伊東市の突風被害で気象庁の職員が現地調査 9月8日午後、気象庁機動調査班の3人が、被害のあった伊豆伊東高校を訪れ突風が発生した当時の様子や被害状況を聞き取りました。また実際に校内を歩いて回り、突風で動いた石碑なども確認しました。 ＜横浜地方気象台 上清直隆次長＞ 「大きな強い突風が起き