9月7日、新潟県佐渡市でトライアスロン大会が開かれ、参加者たちは体力と精神力の限界に挑んでいました。 7日、佐渡市で行われたのは、自然豊かな佐渡を舞台にしたトライアスロン大会です。最も長いコースでは236．2kmと、国内最長の距離を誇る苛酷なこの大会【参加者】「今回初めてだが、佐渡の大自然を感じながら一生懸命、楽しんで走りたいと思う」この日は、県の内外から約1600人が参加し、佐渡の魅力を感じながら汗を