新潟県五泉市で合宿を行っていた東京農業大学の応援団の学生が9月8日、県庁で応援を披露。一風変わった伝統の応援で新潟を盛り上げました。 【高濱優生乃アナウンサー】「東京農業大応援団による応援が始まりました。迫力あるパフォーマンスで、手に持っているのは、なんと大根です」9月8日県庁で披露されたのは、大根を持ってエールを届ける東京農業大学・応援団リーダー部による『大根踊り』です