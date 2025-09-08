新しい未来のテレビ「ABEMA」は8日、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の最新シリーズ『今日、好きになりました。夏休み編2025』の第7話を放送した。【写真】まるで王子様…ひなの手を取りひざまずくせり『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気