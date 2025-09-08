バレーボール女子日本代表の人気復活へ、主将の石川真佑（ノバラ）が手応えを見せた。世界選手権（タイ・バンコク）で日本は７日のブラジルとの３位決定戦で接戦の末に２―３で敗れ、２０１０年大会以来のメダルにはあと一歩届かなかった。８日、羽田空港に帰国した石川は「これまで一人ひとり頑張って勝つためにやってきた大会だった。最後に私の１本で負けてしまったのは悔しかったので、申し訳ないではないが、やっぱりこの