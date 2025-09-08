元阪神、オリックス投手の能見篤史氏（46）が8日放送のMBS「よんチャンＴＶ阪神タイガース2年ぶりの優勝だよん!めっちゃファンタスティックやでSP」に出演。阪神・才木浩人投手（26）との出会いを明かした。能見氏は現役時代に参加した野球教室で当時中学3年生だった才木に出会ったといい「僕は覚えてます」。共演していた今成亮太氏も「僕もそこに行ってました。そんなピッチャーがいるって話は能見さんから聞いてたんです