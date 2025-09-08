現役弁護士芸人のこたけ正義感（39歳）が、9月7日に自身のYouTubeチャンネルで公開した動画で、WBCがNetflixで独占配信されることについて、Netflixの方が世界中で視聴する人が増えると話し、「無料で野球見たいからって言ってる人は野球にお金落とさないわけですから。そんな人がたくさんいて、野球って本当に発展するんですかね」と語った。こたけ正義感が、今、ネットで叩かれている人たちの弁護を勝手に行う「勝手に弁護」とい