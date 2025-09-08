佐賀県警は8日、科学捜査研究所に所属する40代の男性職員を懲戒免職処分にしたと発表しました。この職員はおよそ7年間にわたって、不適切なDNA鑑定を行っていました。佐賀県警によりますと、8日付で懲戒免職となったのは、佐賀県警察本部の科学捜査研究所に所属する40代の男性職員です。2017年から2024年までの7年間に、この職員が担当した632件のDNA鑑定のうち、130件が不適切だと判断されました。実際には鑑定していないものを、