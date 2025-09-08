米１０年債利回りは４．０６７％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:38）（%） 米2年債 3.491（-0.019） 米10年債4.067（-0.008） 米30年債4.746（-0.013） ドイツ2.649（-0.013） 英国4.629（-0.017） カナダ3.245（-0.024） 豪州4.280（-0.059） 日本1.564（-0.009） ※米債以外は10年物