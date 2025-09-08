ドル円のピボットは１４７．９２円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:41現在） ドル円 現値147.71高値148.58安値147.47 149.48ハイブレイク 149.03抵抗2 148.37抵抗1 147.92ピボット 147.26支持1 146.81支持2 146.15ローブレイク ユーロ円 現値173.31高値173.91安値172.89 174.87ハイブレイク 174.39抵抗2 173.85抵抗1 173.37ピボット 172.83支持1