※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との仲を疑われ、夫婦関係が悪化します。しかし実際に関係を持っていたのは藤枝と芹であり、その事実は双方のパートナーに知られることに。お互い離婚と慰謝料の支払いに追われることになったにもかかわらず、藤枝は芹との愛を信じていました。数日後、草太は来月末で退職することを発表します。次期部長に