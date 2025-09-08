５日、新型スマートコックピットの使い方を説明する、自動車用安全部品を手がけるスウェーデン企業オートリブ（ＡｕｔｏＬｉｖ）のスタッフ。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶9月8日】中国重慶市で5〜8日、ロボットや人工知能（AI）などの最新の成果を披露する「2025年世界スマート産業博覧会」が開催された。さまざまなインテリジェントコネクテッド新エネルギー車やスマートコックピット、自動運転システムなどの展示