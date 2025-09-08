俳優の鈴木福（21）が8日までに更新されたYouTubeチャンネル「ハピキャンチャンネル」にゲスト出演。好きな女性のタイプについて語る場面があった。この日は、子役時代から“盟友”大原優乃とキャンプをしながら語り合うという企画が配信された。たき火をしながら語り合う場面で大原から「好きなタイプは？恋バナしよう！」と質問が飛んだ。鈴木は「俺の中で一番面白くなくて本音なのは…」と前置きした上で、「可愛らしい人