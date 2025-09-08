加藤ミリヤが、今年初となる新曲「#東京LIFE」を9月17日にリリース。また、12月にビルボードライブツアーの開催も発表となった。 （参考：秦 基博×草野マサムネ、HAN-KUN×RYOJI、The BONEZ×Dragon Ash、椎名林檎×加藤ミリヤ……珠玉のコラボ楽曲） 本楽曲は、東京での華やかな生活とその裏に垣間見える寂しさや不安を描いたリリックと、令和サウンドにトレンドの平成エッセンスを融合させた、ポップで