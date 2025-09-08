フランクフルトは8日、日本代表MF堂安律が代表を早期離脱し、クラブに復帰することを発表した。なお、日本サッカー協会（JFA）もすでに同選手が所属クラブ事情のため、代表チームから離れる旨を伝えている。堂安は7日に行われた国際親善試合・メキシコ代表戦で先発出場し、81分までプレー。右ウイングバックと右シャドーの両ポジションで起用された。次戦となるアメリカ代表戦は現地時間9日に予定されていたが、同選手は一足早