中国メディアの紅星新聞によると、広東省清遠市の住宅団地内のプールでこのほど、7歳の女児が死亡する事故があった。排水口に吸い込まれたとみられるという。インターネット上に拡散している監視カメラの映像によると、3人の子どもがプールの角に差し掛かったところで、1人の子どもの姿が消え、2人が救出を試みた。その後、子どもの家族や団地の警備員、プールの安全担当者が駆けつけ、2人をプールの外に出した。別の映像には、数