◇パ・リーグロッテ4―2オリックス（2025年9月8日ZOZOマリン）ロッテの先発の河村説人投手（28）が5回を6安打1失点と好投、打線は1点を先制された初回無死二、三塁から上田の中前2点適時打などで3点を奪い、7回には1死三塁から西川の右前適時打で1点を追加。6回以降は救援陣が走者を出しながらも踏ん張って逃げ切った。河村は22年5月11日の楽天戦以来、1216日ぶりの白星、本拠地ZOZOマリンスタジアムでは、21年10月6日の