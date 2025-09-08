参政党の神谷代表は８日、記者会見の出席希望者に事前登録を求めたことについて、「言論統制しようとは思っていない。排除しようという意図も全くない」と述べた。出席の意向確認について、適切な方法を報道機関側と協議する考えも示した。国会内での記者会見で語った。神谷氏は事前登録制について、「ジャーナリストかユーチューバーかの線引きが難しく、ある程度人数を制限する趣旨だ」と説明した。事前登録制は自身の指示で