コーデがマンネリ気味……。そんなとき、ガバッと重ねるだけで気分を一新できるベストがあれば便利かも。そこでおすすめしたいのが【しまむら】のプチプラベスト。シャーリングデザインやフレシルエットなど女性らしいディテールで、周りから褒められるコーデに仕上がりそうです。 フェミニンなムードをまとえる！ 淡色 × シャーリング 【しまむら】「JQDシャーリングベスト」