お湯を入れるだけで完成する日清食品の「衹園さゝ木監修 日清だし茶づけ 鯛だし／明太子」が、2025年9月15日に登場します。それぞれ鯛だしのうまみと明太子のピリッとした辛みが特徴とのことで、一足先に日清食品から提供してもらったこの商品を実際に食べてみました。「衹園さゝ木監修 日清だし茶づけ」2品 (9月15日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループhttps://www.nissin.com/jp/company/news/13449/左が「