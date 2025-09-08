７日、アフガニスタン・カブールの空港に駐機する中国空軍の輸送機「運−２０（Ｙ２０）」と同機が運んだ救援物資。（カブール＝新華社記者／李昂）【新華社カブール9月8日】アフガニスタン東部で8月31日に起きた地震を受け、中国政府が提供する緊急救援物資の第1陣が7日、同国の首都カブールに到着した。第1陣には、テントや毛布など被災地で必要な物資が含まれている。７日、アフガニスタン・カブールで、中国空軍の輸送機