4年間休業していた飯田市南信濃の道の駅「遠山郷」が８日、プレオープンしました。待ちわびた客が訪れ信州の南の玄関口に活気が戻ってきました。次々と店内に入っていく客。お目当ての野菜や果物などを見つけ、かごに入れていきます。８日、プレオープンした飯田市南信濃の道の駅「遠山郷」。25年前に開業後、地元の人たちに親しまれてきましたが再整備などで4年間休業していました。塩の温泉「かぐらの湯」も復活し、