ホンダは座ったまま手を使わずに移動できる電動の新しいタイプの乗り物を発表しました。羽富宏文記者「このように体重を前にかけるだけで進みます。両手は自由に使うことができます」ホンダの新型電動モビリティ、「UNI-ONE（ユニワン）」は体重移動だけで前後左右に進むことができます。ゆるやかなスロープも、スムーズに移動できます。また、人ごみでぶつかりそうな時など、危険を察知すると、即座に補助輪が出て車体を安定させ