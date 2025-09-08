毎日新聞は８日の朝刊で、７月２３日の夕刊１面と同２４日の朝刊１面で「石破首相、退陣へ」と報じた経緯を説明する記事を掲載した。記事によると、首相は参院選期間中に「別に私は長くやりたいわけでも何でもない」と述べるなど進退をほのめかすような発言をし、参院選の投票前日には周辺に「辞めるのはいつだって辞められる」と話していたという。こうした首相の発言のほか、首相退陣を前提にした自民党総裁選の準備を８月中