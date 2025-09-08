【国際親善試合】メキシコ代表 0−0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）【映像】鈴木彩艶の「50m弾丸スローイング」日本代表のGK鈴木彩艶が、超人的な強肩を披露。サッカーファンの間で話題となっている。アメリカ遠征中の日本時間9月7日、カリフォルニア州でメキシコ代表と対戦し、0−0で引き分けた。鈴木はスーパーセーブでチームを救った一方、攻撃面でも存在感を発揮。とりわけ傑出していたのが、カウ