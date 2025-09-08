１３日に開幕する陸上の世界選手権東京大会で男子１００メートルに出場するサニブラウン・ハキーム（東レ）が８日、練習を行っている宮崎県都城市で報道陣の取材に応じた。股関節の負傷を抱えながら臨んだ７月上旬の日本選手権では予選で敗退したが、約２週間後に練習を本格再開。既に痛みはなく、「元の自分に戻ってきた」と復調をアピールした。今季ベストは１０秒３１にとどまっている。前回まで２大会連続で決勝に進出した