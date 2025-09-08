「ロッテ４−２オリックス」（８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは接戦を制し、２連勝を飾った。先発の河村説人投手（２６）が５回６安打１失点で、２０２２年５月１１日の楽天戦（楽天生命パーク）以来１２１６日ぶりの勝利を飾った。初回、無死から連打を浴び、１死一、三塁から頓宮に先制打を浴びた。二回以降は１９２センチの長身から投げ下ろす直球とスライダー、カットボール、フォークを武器にオリックス打線を