最高裁判所の判決を控える中、中東ドバイに出国し、国外逃亡との観測も出ていたタイのタクシン元首相が8日、帰国しました。現地メディアによりますと、タクシン元首相は4日、自家用ジェット機でタイを出国していましたが、8日、滞在先のドバイからバンコクの空港に到着しました。タクシン元首相はおととし、汚職などの罪で実刑判決を受け刑務所に収監されていましたが、その直後、病気の療養を理由に警察病院へと移され、そのまま