トッテナムでの輝きを取り戻すことはできるのだろうか。『Daily mail』によると、セリエAのコモを退団してフリーとなったデレ・アリに英2部チャンピオンシップの3クラブが獲得に関心を寄せているようだ。その3クラブはバーミンガム・シティとレクサム、ウェストブロム。バーミンガムには古橋享梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人3選手が在籍している。同メディアが有力候補とするのが、現在チャンピオンシップで2位につけているWBAだ